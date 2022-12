Auxílio Brasil: Veja o calendário de DEZEMBRO

De acordo com o calendário disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, o pagamento do Auxílio Brasil de dezembro deve começar a ser pago no dia 12. É importante lembrar que o crédito dos recursos é feito levando em consideração o final do número NIS dos beneficiários do programa social.

O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Hoje, mais de 21 milhões de famílias são beneficiadas pelo programa de transferência direta e indireta de renda.

Veja o calendário de dezembro

Como já dito anteriormente, o crédito do Auxílio Brasil é feito aos beneficiários do acordo final do NIS de cada cidadão. O pagamento é realizado pela Caixa e cai diretamente na conta Poupança Social Digital dos beneficiários. Confira o calendário de pagamento deste mês:

NIS final: Data de pagamento: 1 12/12 2 13/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 19/12 7 20/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12

Os beneficiários do Auxílio Brasil podem sacar os recursos depositados pela Caixa ou movimentar os dinheiro online. Para isso, basta acessar o aplicativo Caixa TEM que disponibiliza diversos serviços financeiros, de modo que as famílias contempladas pelo programa podem realizar pagamentos e até mesmo fazer compras utilizando o cartão de débito virtual gerado no App.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil é um programa social voltado para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Atualmente, são classificadas em situação de extrema pobreza aquelas que possuem renda per capita de até R$ 105 mensais. Já as famílias em situação de pobreza são as que possuem renda mensal de até R$ 250 por membro familiar.

Vale pontuar que as famílias em situação de pobreza só podem ser atendidas pelo Auxílio Brasil, se entre os integrantes da família houver gestantes ou cidadãos com até 21 anos incompletos. No caso dos jovens de até 21 anos, para receber o benefício é obrigatório que eles estejam matriculados na educação básica e possuam a frequência escolar solicitada pelo programa.

Hoje, o Auxílio Brasil é constituído por três benefícios básicos: Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza. O benefício da primeira infância foi criado para atender as famílias com crianças entre 0 e 36 meses incompletos.

O Benefício Composição Familiar do Auxílio Brasil é destinado às famílias que tenham em seu núcleo familiar gestantes ou jovens entre 3 a 21 anos incompletos. E, por fim, o Benefício de Superação da Extrema Pobreza visa atender às famílias que permanecem abaixo da linha da extrema pobreza, mesmo após o acréscimo dos dois benefícios citados anteriormente.

Além das três modalidades citadas acima, existem alguns outros benefícios complementares que podem aumentar a renda das famílias beneficiadas pelo programa. Mais informações sobre o Auxílio Brasil podem ser obtidas no site do Ministério da Cidadania ou nos canais de atendimento da Caixa.