Auxílio turbinado de R$700 antes do Natal surpreende brasileiros

Nesta semana, os beneficiários do Auxílio Brasil e do Vale-Gás começaram a receber os pagamentos referente ao mês de dezembro. Ao todo, mais de 21 milhões de famílias recebem o auxílio, enquanto mais de 5 milhões recebem a ajuda para o gás. Para quem tem direito a ambos os benefícios, o valor é equivalente a R$ 700.

A quantia é formada por R$ 600 do Auxílio Brasil, pago em parcelas mensais, mais R$ 100 do Vale-Gás, pago a cada dois meses. No mês de dezembro o calendário de pagamento foi antecipado em virtude das festas de Natal e Ano Novo. Lembrando que os repasses ocorrem de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Quem recebe a parcela de R$ 700?

Para receber tanto o Auxílio Brasil quanto do Vale-Gás é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Todavia, além disso é preciso considerar outros critérios particulares entre os benefícios. Neste sentido, veja o que é necessário para receber cada um deles a seguir:

Auxílio Brasil

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Vale-Gás

Ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606);

Ter entre os seus integrantes pessoa que recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) ;

; Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Valor dos benefícios

Mediante a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição, chamada PEC das Bondades, o Auxílio Brasil teve o seu benefício ampliado de R$ 400 para R$ 600 e o Vale-Gás de 50% do preço médio nacional do botijão de 13kg para 100%. Ambas as medidas têm ajudado muito os brasileiros.

Entretanto, este será o último pagamento dos benefícios com os valores elevados, isso porque, a vigência a PEC será encerrada neste mês de dezembro. Contudo, já há informações de que o governo eleito, regido por Lula, pretende manter os valores como estão. De todo modo, é preciso aguardar novas informações.

Calendário de pagamento de dezembro

O calendário de pagamento do Vale-Gás é o mesmo do Auxílio Brasil. Para quem recebe os dois benefícios, eles são pagos no mesmo dia. A ordem é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Veja as datas de pagamento a seguir:

Final do NIS com dígito 1: 12 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 2: 13 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 3: 14 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 4: 15 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 5: 16 de dezembro de 2022.

Final do NIS com dígito 6: 19 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 7: 20 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 8: 21 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 9: 22 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 0: 23 de dezembro de 2022.