AVISO GERAL para os beneficiários do INSS

A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença são dois benefícios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em situações semelhantes. Os repasses são realizados mensalmente e não podem ter um valor inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.212 em 2022).

A partir do próximo ano, algumas mudanças serão implementadas nos benefícios, inclusive, com relação aos seus valores. Isso porque, o piso nacional passará por um reajuste que impactará todos os abonos pagos pela autarquia. Portanto, o novo salário mínimo vai determinar o repasse aos beneficiários.

Critérios para a concessão dos benefícios em 2023

O auxílio-doença é concedido aos trabalhadores que ficam incapacitados de retornar à atividade profissional em decorrência de algum problema de saúde, por um determinado tempo. Já a aposentadoria por invalidez é liberada quando o quadro clínico do segurado se torna mais severo, o incapacitando permanentemente de voltar ao ambiente laboral.

Ambos os benefícios são pagos por meio do INSS, no entanto, os requisitos de elegibilidade são distintos. Confira a seguir:

Para solicitar o auxílio-doença é preciso:

Ter qualidade de segurado;

Ter carência mínima de 12 meses;

Estar 15 dias afastados de suas atividades profissionais.

No mais, é preciso que o trabalhador conheça a lista de doenças previstas para a liberação do benefício, sendo:

Alienação mental;

Neoplasia maligna (Câncer);

Contaminação por radiação;

Espondiloartrose anquilosante;

Cardiopatia grave;

Mal de Parkinson;

Cegueira ou visão monocular;

Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

Hanseníase;

Nefropatia grave;

Hepatopatia grave;

Paralisia irreversível e incapacitante;

Tuberculose ativa;

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

Para solicitar a aposentadoria por invalidez é preciso:

Estar incapacitado permanentemente de trabalhar;

Estar contribuindo mensalmente com o INSS no momento do pedido do benefício;

Ter a condição comprovada por meio da perícia médica;

Ter feito pelo menos 12 contribuições mensais ao instituto.

Neste último caso, é preciso considerar as exceções, sendo elas:

Doenças ocupacionais (relacionadas ao trabalho);

Acidentes de trabalho ou de qualquer outra natureza;

Doenças graves como câncer, cegueira, AIDS, cardiopatia grave, alienação mental e outras.

Como solicitar os benefícios pela internet?

Atualmente, não é mais necessário ir até uma agência do INSS para solicitar o benefício. O segurado pode realizar o procedimento por meio do portal Meu INSS, seja pelo aplicativo (disponível para Android e iOS) ou pelo site Meu INSS. Confira o passo a passo a seguir:

Acesse o Meu INSS; Faça o login usando sua conta gov.br; Na página inicial, clique nos três traços no alto, à esquerda da página; Selecione “Novo pedido” – vão aparecer todos os serviços do INSS; Clique em “Benefício por incapacidade permanente”; Preencha os dados e anexe os documentos solicitados; Clique em “Enviar”. Anote o número de protocolo e acompanhe o pedido.

Comprovação da incapacidade

Para receber um dos benefícios, no entanto, é preciso comprovar a existência da incapacidade permanente através da perícia médica do INSS. O segurado precisa se submeter a uma análise do médico perito, sob a condição física e documental para atestar a situação alegada.

Sendo assim, é importante reunir o máximo de documentos para aumentar as chances de aprovação do processo, veja quais são:

Atestado médico;

Exames;

Laudos médicos;

Receituários de medicamentos;

Relatórios feitos por um profissional.

Como acompanhar o pedido?

Para acompanhar e receber a resposta do seu processo, siga os passos abaixo:

Entre no Meu INSS; Clique no botão “Consultar pedidos”; Encontre seu processo na lista; Se quiser ver mais detalhes, clique em “detalhar”.

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a central de atendimento do INSS, através do número 135.