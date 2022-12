AVISO para quem usa BOLETO BANCÁRIO: cuidado para não cair em golpe

O boleto bancário é uma forma de liquidação muito comum no Brasil, embora exija muita perícia na hora de efetuar o pagamento. Isso ocorre porque estão usando esta opção em golpes com mais frequência do que nunca.

Nesses episódios, eles enviam desonestamente às vítimas, um boleto bancário que parece normal. Campanhas promocionais de mentira por e-mail são um exemplo. Nessa situação, os golpistas obtêm os endereços de e-mail das bases de clientes de várias empresas e enviam códigos de barras falsificados por e-mail. Portanto, aprenda na matéria desta sexta-feira (23) do Notícias Concursos, a não cair neste golpe.

Como as quadrilhas falsificam boletos?

Um cenário comum é o envio de e-mails por meio de pessoas que fingem trabalhar em empresas legítimas ou até mesmo por pessoas próximas como amigos e familiares. Entretanto, isso também pode acontecer no WhatsApp se o usuário tiver um perfil roubado ou duplicado.

Pedidos falsos de donativos também são frequentemente feitos em emergências ou de grande comoção. Essas solicitações geralmente assumem a forma de mensagens enviadas por e-mail, mídia social ou aplicativos de mensagens. E que, por fim, solicitam doações e pagamentos monetários por cheque, mas, na verdade, são fraudulentas.

Como identificar um boleto bancário falso?

Primeiramente, para evitar essas situações, siga os passos abaixo para saber como identificar um boleto falso e como usar essa forma de pagamento com segurança.

Pesquisa pelo código de barra do boleto

Quando você ler o código de barras do boleto, o número registrado tem que ser idêntico nas partes de cima e de baixo do documento. Além disso, os três primeiros números devem corresponder ao código do banco que emitiu o bilhete, e os dois últimos dígitos devem indicar o valor a ser pago. Ainda assim, verifique se o logo da marca da instituição financeira é o mesmo que consta no documento.

Dados de quem receberá o boleto (beneficiário)

O CPF ou CNPJ do beneficiário deve constar como destinatário do pagamento. Também é essencial informar o nome da loja.

Para ter certeza de que o documento é autêntico, vale a pena verificar se há erros de quem digitou, logotipos desfigurados ou até mesmo procurar o CNPJ no Cadastro Federal.

Valor total a ser pago no boleto

O valor a pagar no boleto deve ser especificado no campo “Valor do Documento” e ao final da numeração do código de barras. Portanto, também é vital verificar se o preço listado no bilhete corresponde ao preço listado em seu histórico de lojas ou pedidos online.

Nome do remetente ser diferente ou desconhecido

Evite processar boletos recebidos de pessoas desconhecidas em e-mails ou mensagens de mídia social. Use sempre os canais oficiais de compra oferecidos por instituições financeiras ou lojas de varejo, e use essas páginas para visualizar os documentos.

Também não é aconselhável fazer o download e a impressão do boleto. Já houve casos de ataques que se infiltram nos computadores e instalam programas que alteram os dados enquanto o papel está sendo impresso. Como resultado, se o respondente for conhecido, é preferível sempre visualizar o ticket na página ou abri-lo como um documento PDF.

E se você pagar um boleto bancário falso? O que fazer?

Primeiramente, neste caso, informe o banco que processou o pagamento do boleto. Um pagamento pode ser bloqueado pela instituição.

Entre em contato com a empresa relacionada no golpe. Esta atitude pode incentivá-la a tomar medidas de aprimoramento de segurança e não se esqueça de registrar uma queixa na polícia. Como resultado, as autoridades podem investigar a atividade criminosa.

Por fim, as quadrilhas de golpes no boleto bancário tem se multiplicado cada vez mais com a intensidade das rotinas digitais. Portanto, saber identificar um boleto falso é muito importante para não cair em golpes e poder denunciar às autoridades, para mais dicas visite a Febraban.