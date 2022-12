Baby do Brasil, Cleo participam do programa no sábado

Foto: Reprodução / TV Globo

Neste sábado (10), Serginho Groisman recebe, no ‘Altas Horas’, a cantora Baby do Brasil, a atriz e também cantora Cleo Pires, e os atores Ícaro Silva e Marcelo Serrado, além dos jurados e finalistas do ‘Altas Promessas’.

A edição fará conhecido o ganhador do quadro que, nas últimas três semanas, recebeu intérpretes da música gospel de todos os lugares do país numa competição pelo prêmio de R$80 mil e troféu “Altas Promessas”.

Inaiá Ramos, da Bahia; Bárbara Amorim e Marcelo Gonçalves, ambos de São Paulo, foram os competidores selecionados pelos jurados, Soraya Moraes e Ton Carfi, com ajuda de jurados convidados e da plateia, para a final. Desta vez, após as apresentações, quem vota primeiro é a plateia. A jurada convidada da semana é Baby do Brasil.

O início do quadro é marcado por Soraya e Ton cantando juntos “Se Tu Quiseres Crer”, e o encerramento traz o produtor musical da atração, Michael Sullivan, com Anayle Sullivan, apresentando “Socorro Deus”. “Eu me lembro da primeira vez em que estive num lugar onde cantavam muitos louvores, e eu pensei ‘o que aconteceu aqui?’, porque é onda que vem”, trouxe Baby sobre a atmosfera da música gospel.

Além de participar como jurada do ‘Altas Promessas’, Baby canta “A Menina Dança”, “Menino do Rio” e “Telúrica”, e fala sobre o projeto que tem com Pepeu Gomes, o “Baby e Pepeu a 140 Graus”, que celebra os 70 anos de idade de ambos, num repertório com os principais de cada um.

Cleo Pires também aborda seu lançamento, o livro “Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar”, escrito em colaboração com Tatiana Maciel. “A gente fez essa collab a partir de áudios que mandávamos sobre momentos de relacionamentos difíceis, não só românticos, mas de família, amigos e afins, e a partir deles criamos contos de ficção, e cada um fala sobre algum tipo de toxidade em algum tipo de relacionamento”, explica Cleo.

Ícaro, por sua vez, solta a voz ao mostrar “Tributo a Martin Luther King”, de Wilson Simonal, e traz a experiência de ter vivido o personagem Joseph, em “Verdades Secretas”.

“Fiz um cara que tinha muito medo da própria sexualidade; um cara que não queria ser visto como gay ou bissexual, ou como não-hetero. Já passei por isso muitos anos atrás; já estive nesse lugar meio duro, de não saber como expressar minha sexualidade. Foi muito legal fazer esse personagem, que vira pai no final”, diz ele.

Já Marcelo Serrado, que contracena com Ícaro Silva em ‘Cara e Coragem’, novela das sete da TV Globo, revela que, na verdade, começou a carreira como músico. “Eu tocava gaita na noite, com 15, 16 anos […]. Eu era muito tímido e gago também, e a gaita tem uma coisa de tocar e olhar para baixo, e aquilo me protegia de alguma forma, então o teatro me libertou de certa maneira”, conta.

O ‘Altas Horas’ têm apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois de ‘Travessia’.

