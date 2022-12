Bahia acerta contratação de Renato Paiva para 2023, diz site

Foto: Reprodução / Redes sociais

O Bahia está próximo de confirmar o treinador para 2023. De acordo com informações do ge Bahia, o Grupo City acertou a vinda do técnico português Renato Paiva, de 52 anos.

Paiva está sem clube desde que acertou sua saída do León, do México. Ele ficou conhecido por levar o Independiente del Valle ao título equatoriano, em 2021, além de ter comandado as categorias de base do Benfica, de Portugal.

Ele também é responsável por dar as primeiras oportunidades a jogadores como o goleiro Ederson, o lateral esquerdo João Cancelo e o meia Bernardo Silva.

Momento histórico

Com votação recorde na história do clube e uma aprovação de 98,6%, mais de 13 mil sócios tricolores aceitaram a proposta do City Football Group para criação da Sociedade Anônima do Futebol do Esquadrão de Aço.

A proposta garante um investimento de R$ 1 bilhão ao clube baiano. O dinheiro será usado para três finalidades: R$ 500 milhões para a compra de jogadores; R$ 300 milhões para o pagamento de dívidas; R$ 200 milhões para infraestrutura, categorias de base, capital de giro, entre outros. O prazo contratual para que o City execute as obrigações financeiras é de 15 anos.

Outros times brasileiros como Botafogo, Cruzeiro Bragantino e Vasco já seguem o modelo SAF.

