Bahia anuncia atacante Biel como novo reforço

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Bahia anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do atacante Biel, de 21 anos. O jogador, que pertence ao Fluminense e estava emprestado ao Grêmio, assinou contrato até 2028.

“Gabriel é um atleta que que teve passagem pelo próprio Bahia, na infância, e o City Football Group o conhece desde a divisão de base do Fluminense. Emprestado ao Grêmio, em 2022, foi um dos destaques da Série B e a gente enxerga como pronto pra entregar performance e com potencial de desenvolvimento para as próximas temporadas”, explicou o diretor de futebol do clube Carlos Santoro.

Na campanha do acesso gremista, Biel marcou cinco gols e deu seis assistências. Antes, conquistou o Campeonato Carioca pelo Flu.

Em 2021, ajudou na campanha de classificação da equipe para a Libertadores. Foram 44 jogos, cinco gols e uma assistência.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.