Bahia anuncia chegada de membros da comissão técnica; veja

Foto: Reprodução/Instagram

O Esporte Clube Bahia anunciou neste domingo a saída de antigos membros da comissão técnica e chegada de novos para a próxima rodada.

O auxiliar técnico Bruno Lopes, o coordenador técnico Renê Marques e o preparador de goleiros Rogério Lima deixam o time, que terá cinco novos profissionais atuando em 2023.

A comissão técnica montada pelo treinador Renato Paiva será formada por quatro portugueses e um espanhol. O quinteto trabalhou com o treinador no Léon, do México, nesta temporada. São eles:

Nuno Presume: auxiliar técnico

auxiliar técnico Ricardo Dionísio: auxiliar técnico

auxiliar técnico Rui Tavares: treinador de goleiros

treinador de goleiros David Pereira: analista de vídeo

analista de vídeo António Bores: preparador físico

Confira o perfil de cada um

Nuno Presume

O auxiliar de 53 anos iniciou a carreira no Cartaxo-POR e também acumula passagens por outras equipes portuguesas como Olhanense, Carregado, União de Santarém, Fátima, Riachense e Portomosense. Em 2018 passou a integrar a comissão do treinador José Pereiro, com quem trabalhou no Vitória de Guimarães-POR (2017/18) e no Sporting-POR (2018/19), além da seleção da Venezuela, onde esteve entre os anos de 2020 e 2021.

Ricardo Dionisio

O profissional de 40 anos esteve com Renato Paiva nos últimos trabalhos do técnico como no Independiente del Valle-EQU e no Club León-MEX. Ricardo foi preparador físico ou auxiliar dos principais clubes portugueses como Benfica, Porto, Sporting e Braga. Também já atuou como treinador no Stade Nyonnais e no Sion, ambos da Suíça.

Antonio Bores Cerezal

António Bores é o único espanhol da comissão técnica. Ele é doutor em ciências da atividade física e do esporte, mestre em alto rendimento em força e condicionamento físico e também mestre em alto rendimento esportivo. Bores foi preparador físico da Seleção Espanhola de Futsal entre 2008 e 2017. Também atuou como preparador físico e chefe de Performance no Independiente del Valle-EQU, no Universidad de Chile-CHI e no León-MEX, além de alguns clubes da Espanha e do Catar.

Rui Tavares

Aos 43 anos, o português acumula passagens por Olhanense (Portugal); Tractor Sazi, Zobahan FC e Sepahan FC (Irã); Khorfakkan FC (Emirados Árabes Unidos); Independiente del Valle (Equador); e Léon (México).

David Pereira

Com Licenciatura e Mestrado no curso de Treino Esportivo e especialização no Futebol, o profissional de 40 anos também possui a acreditação B da UEFA. Esteve no Benfica entre os anos de 2007 e 2018, quando teve a oportunidade de trabalhar com diversos brasileiros como os goleiros Ederson e Júlio César, o volante Ramires, o atacante Jonas, além do meia revelado pelo Esquadrão, Anderson Talisca. No fim de 2018 seguiu para o futebol chinês, onde foi o responsável por criar e coordenar o Departamento de Análise de Desempenho do Sandong Luneng Taishan. Ficou até junho de 2020. Depois passou a integrar a comissão técnica de Renato Paiva no Independiente del Valle-EQU e no Club León-MEX.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.