Bahia anuncia renovação com meia Lucas Mugni

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia

O Bahia anunciou na tarde desta quinta-feira (15) a renovação do meia Lucas Mugni até o final de 2023. Um dos destaques do elenco no acesso à Série A neste ano, o argentino tinha contrato até o final de 2022. Ele esteve presente no Centro de Treinamento do Bahia nesta quinta para assinar o novo acordo.

Com 42 jogos, 7 gols e 5 assistências em 2022, Mugni foi um dos destaques do time na atual temporada que culminou com o 4º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, garantindo assim o retorno à primeira divisão.

Revelado pelo Colón, o meia teve passagens por Flamengo (2014) e Sport (2020) no futebol brasileiro, além de Newell’s Old Boys, Rayo Majadahonda-ESP, Lanús, Evertom-CHI e Oriente Petrolero-BOL.

Após curta passagem pelo Gençlerbirligi, da Turquia, Mugni desembarcou na Cidade Tricolor em julho de 2021, mas não conseguiu ajudar a equipe a evitar o rebaixamento no Brasileirão daquele ano. De volta à Série A e com a recente incorporação do Tricolor ao Grupo City, a expectativa é de que Lucas Mugni e o Bahia tenham mais destaque em 2023, onde disputarão o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

