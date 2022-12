Bahia espera receber mais de 6,2 milhões de turista no verão

Foto: iBahia

O verão começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas o planejamento para a temporada que mais atrai turista na Bahia vem sendo feito durante todo o ano. A expectativa do governo do Estado é receber mais de R$ 6.200 milhões de visitantes, número superior ao apresentado em 2019, último ano pré-pandemia. A informação foi passada pelo secretário de turismo do estado, Maurício Bacellar, na manhã desta segunda-feira (12), durante coletiva de imprensa.

“Nós vemos hoje na Bahia uma movimentação turística semelhante ao que tínhamos nos anos pré-pandemia. Nós perdemos em 2020, na pandemia, 19 mil postos de trabalho. E até o mês de setembro deste ano a Bahia já empregou na atividade turística mais de 20 mil pessoas, ou seja, postos de trabalho já superamos a época pré-pandemia. Nossa expectativa é que tenhamos uma atividade maior do que no ano pré-pandemia. Em 2019, tivemos 6.100 milhões de turistas. Agora, em 2022, esperamos mais de 6.200 milhões”, disse o titular da Setur.

Se esse número de visitantes for confirmado, o turismo trará um encremento de R$ 9 bilhões na economia da Bahia. O planejamento da secretaria envolve regiões estratégicas – Costa dos Coqueiros, Costa do Dendê, Costa do Cacau, Costa do Descobrimento, Baía de Todos-Os-Santos e Chapada Diamantina.

De acordo com Bacellar, essas regiões contarão com a presença de guias turísticos e prepostos da Setur. “Nós vamos prestar informações para os turistas sobre roteiro, acomodação, refeição, tudo que na Bahia temos para oferecer”, explicou o secretário.

Cruzeiros e novos voos

Bacellar frisou que as ações voltadas ao turismo no estado durante a alta temporada iniciaram em outubro, quando teve início a temporada de cruzeiros e que se estendem até abril.

Segundo o secretário, esta será a maior temporada de cruzeiros da história do Estado, com mais de 110 embarcações atracando do porto de Salvador ao de Ilhéus, no sul do estado.

Na última terça-feira (6), o MSC Seashore, maior e mais tecnológico cruzeiro, a navegar por águas brasileiras atracou no Porto de Salvador. A embarcação tem 339 metros de comprimento, 41 metros de largura e 169,4 mil toneladas.

Para quem opta em chegar na Bahia através do aeroporto de Salvador, o secretário destacou que a partir do dia 21 de dezembro a capital volta a operar voos diretos para Madri, capital da Espanha – já há voos diretos para Lisboa, em Portugal.

Nova onda da Covid-19

Um dos pilares citados por Bacellar é o de biossegurança. Atualmente, a Bahia vive uma nova onda de Covid-19, com 9.001 casos ativos, de acordo com dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), atualizados às 12h desta segunda (12).

Diante deste cenário, um decreto do governo do Estado obriga o uso de máscara em locais fechados na Bahia. De acordo com Bacellar, todos os setores envolvidos estão sendo orientados a “respeitar as normas estudais”.

Reforço na energia

Para reforçar o fornecimento de energia em locais que recebem mais turistas durante o verão, aproxidamente 17 mil quilômetros da rede elétrica estão sendo inspecionados pelaos técnicos da Coelba.

Além disso, até o final de dezembro, haverá inspeções em 64 subestações, 32 linhas de transmissão e 174 alimentadores, que atendem aos principais municípios turísticos da Bahia e as mais de 150 praias contempladas no plano da dsitribuidora.

“A Operação Verão é uma antecipação da distribuidora para reforçar o sistema elétrico no período em que há um maior fluxo de pessoas no litoral do estado. Nossos especialistas estruturaram as ações e, desde setembro, colocamos em execução o que foi planejado, beneficiando cerca de um milhão de unidades consumidoras”, destacou o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Luiz Antonio Ciarlini.

