Bahia FM, GFM, Bahia FM Sul e JP Salvador; OUÇA AO VIVO

As rádios do grupo Rede Bahia estão a um clique dos ouvintes. Bahia FM (88,7), GFM (90,1), Bahia FM Sul (102,1) e Jovem Pan Salvador (91,3) já estão com os respectivos streamings ao vivo na internet. Para sintonizar a frequência digital, confira abaixo os links de cada emissora:

Agora o público pode aproveitar mais uma plataforma para se conectar à rádio preferida! Com programações diversificadas, muita informação e boa música, basta os ouvintes escolherem qual frequência sintonizar no celular ou computador, em casa ou no trabalho e, claro, sempre disponível no bom e atemporal “radinho”.

Além dos streamings de áudio para escutar a programação 24 horas por dia, a Bahia FM e GFM também têm canais no Youtube (@canalgfm e @canalbahiafm), Instagram (@gfm.salvador e @bahiafm88), Twitter (@bahiafm88), e Facebook (BahiaFM). A Bahia FM ainda tem perfil no TikTok (tiktok.com/@bahiafm88).

Assim como as duas emissoras, a Bahia FM Sul e Jovem Pan Salvador também estão presentes no Instagram (@bahiafmsul e @jpsalvador). Sigam os canais oficiais das rádios da Rede Bahia e aproveite para desfrutar das melhores novidades das ondas do rádio e também do digital!

