Bahia instala comitê para atender cidades atingidas pela chuva

O Governo da Bahia vai instalar um comitê de crise para atender as cidades impactadas pelas chuvas. Na manhã desta segunda-feira (26), o governador em exercício, Adolfo Menezes, o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, e o vice-governador eleito, Geraldo Júnior, se reuniram, virtualmente, com os prefeitos dos municípios prejudicados.

O governador Rui Costa, que está em Brasília para acompanhar a transição de mandato, participou de forma virtual. Esta é a segunda vez que o comitê é instalado. O gerenciamento será feito em Jequié, onde equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando no socorro aos desabrigados e desalojados.

Entre as prioridades estão levar água potável e comida, além de restabelecer o fornecimento de energia elétrica para os moradores das áreas isoladas.

No início da tarde, governadores em exercício e eleito farão um sobrevoo de helicóptero para avaliar os estragos provocados pelos temporais.

Situação do interior

Ao todo, a Bahia já registrou 188.104 pessoas atingidas pelas chuvas em algumas regiões do estado, segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), até o dia 25 de dezembro.

Além disso, 1.740 estão desabrigados, 20.262 desalojados e 166.094 foram afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre. Sete pessoas ficaram feridas e uma morreu. As ocorrências foram registradas em 92 municípios afetados – 69 estão com decreto de situação de emergência.

Um novo balanço deverá ser divulgado nesta tarde. Para Adolfo Menezes, “a hora é de muito trabalho e solidariedade. Nosso objetivo é dar as mãos e salvar vidas. Em seguida, vamos iniciar o trabalho de recuperação da infraestrutura”.

Jerônimo Rodrigues reforçou o apoio aos prefeitos e à população. “Estamos todos de mãos dadas para que a gente possa sair dessa situação. Vamos sentar com os prefeitos e, de perto, ver o que podemos fazer”, enfatizou.

