Bahia registra 162 casos de Covid-19 e mais um óbito neste domingo (25)

Foto: Bruno Concha/Secom

A Bahia registrou 162 casos de Covid-19 e uma morte no período de 24 horas, é o que aponta o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), neste domingo (25).

De acordo com o informe, 5.865 casos estão ativos na Bahia, enquanto 1.762.945 milhão já são considerados recuperados. O total de óbitos chegou a 31.161.

Vale lembrar que dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em trabalho conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste domingo.

Os dados ainda apontam que a taxa de ocupação dos leitos em enfermaria adulto está em 35%, enquanto a pediátrica soma 25% da capacidade total, a UTI adulto está com 49% e a UTI pediátrica anota 10%.

Outros 59 casos suspeitos aguardam validação dos municípios para entrarem ou não nas estatísticas dos próximos boletins.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.