Bahia registra 31 mortes por Covid-19 em 24h

Foto: Jeferson Peixoto/ SECOM

A Bahia registrou 31 mortes por Covid-19 nas últimas 24h, segundo dados divulgados pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) nesta sexta-feira (16).

O boletim completo, no entanto, não foi detalhado, porque, conforme a Sesab, uma instabilidade em sistemas do Ministério da Saúde impediram a extração dos dados da doença.

Com isso, os números completos só devem ser divulgados a partir de segunda-feira (29), já que os boletins de Covid-19 estão sendo compartilhados durante a semana.

Até a quinta-feira (15), dos 1.748.824 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 9.815 encontram-se ativos e 31.019 tiveram óbito confirmado.

Vacinação

Até o momento, a Bahia contabiliza 11.708.916 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.801.310 com a segunda dose ou dose única, 7.699.592 com a dose de reforço e 2.926.698 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 1.079.893 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 727.801 já tomaram também a segunda dose.

Do grupo de 3 a 4 anos, 72.280 tomaram a primeira dose e 30.747 já tomaram a segunda dose.

Do grupo de 6 meses a 2 anos, 4.214 tomaram a primeira dose.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.