Bahia registra mais 2.451 casos e 11 mortes em 24h

A Bahia registrou na últimas 24 horas mais 2.451 casos de Covid-19, 2.327 recuperados e 11 mortes. Ainda segundo o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), 2.070.177 casos descartados e 370.291 em investigação.

Dos 1.759.036 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.720.477 já são considerados recuperados, 7.440 encontram-se ativos e 31.119 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos estados é de 55% para leitos adultos e 15% para pediátricos.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quarta-feira. Na Bahia, 71.016 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.710.330 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.809.304 com a segunda dose ou dose única, 7.720.112 com a dose de reforço e 2.950.561 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.079.956 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 736.257 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 a 4 anos, 74.008 tomaram a primeira dose e 31.525 já tomaram a segunda dose. Do grupo de 6 meses a 2 anos, 4.967 tomaram a primeira dose.

Na Bahia, 71.016 profissionais da saúde testaram positivo para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business.

