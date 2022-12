Bahia registra mais de 174 mil pessoas afetadas pelas chuvas; veja detalhes

Foto: Arquivo pessoal/Jeff Santos

Ao todo a Bahia tem mais de 174 mil pessoas atingidas pelas chuvas até este sábado (24). Os dados foram divulgados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

Ao menos 1.710 pessoas estão desabrigadas, 14.262 desalojados e 158.094 foram afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre natural. O número de feridos segue em sete pessoas. Uma morte foi registrada em decorrência da chuva no estado foi em 5 de dezembro.

Os dados divulgados nesta noite correspondem às ocorrências registradas em 90 municípios afetados. Desse total, 67 estão com decreto de situação de emergência. São eles:

Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Arataca, Baixa Grande, Barra do Choça, Barro Preto, Belo Campo, Brejões, Buerarema, Cachoeira, Canavieiras, Caravelas, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Coaraci, Dário Meira, Euclides da Cunha, Eunápolis, Fátima, Firmino Alvez, Ibicaraí, Ibicuí, Ibipeba, Ibirapuã, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuipe, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapicuru, Itaquara, Itarantim, Itororó, Jiquiriçá, Jussari, Lafaiete Coutinho, Medeiros Neto, Mutuípe, Nova Itarana, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São Félix, Teodoro Sampaio, Ubaitaba, Vereda, Vitória da Conquista, Wenceslau Guimarães, Mirante, Planalto, Boa Nova e Piripá.

