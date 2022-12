Bahia vai ter 10 feriados prolongados em 2023; veja lista

Foto: Alan Oliveira/iBahia

O ano de 2023 já está logo ali, assim, como a chegada dos feriados. O novo ano que chega vai ter 10 feriados prolongados, oito nacionais e dois estaduais.

Todas as datas cairão em dia de quinta, sexta, ou segunda-feira, o que engloba o famoso “feriadão”, que junta a data do feriado com o fim de semana. Ao todo, podem ser de três a quatro dias livres consecutivos.

No total 2023 vai ter 12 feriados. Além destes dez citados, outros dois também estão previstos: Independência da Bahia, 2 de julho, que cai em um domingo e Proclamação da República, 15 de novembro, em uma quarta-feira.

Veja a lista:

Nacionais

7 de abril (sexta-feira santa): Paixão de Cristo;

21 de abril (sexta-feira): Tiradentes;

1º de maio (segunda-feira): Dia do Trabalho;

8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi;

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil;

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro (quinta-feira): Finados;

25 de dezembro (segunda-feira): Natal.

Estaduais

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval;

8 de dezembro (sexta-feira): Conceição da Praia.

