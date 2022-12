Baiana Mila Santana conquista vaga na final do The Voice Brasil

Foto: Reprodução/ TV Globo

A baiana Mila Santana será a representante da Bahia na grande final do The Voice Brasil. Natural de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, a artista, um dos destaques da temporada, foi a escolhida pelo público e por Gaby Amarantos para disputar o prêmio do reality show musical.

Na penúltima performance da temporada, a jovem apresentou a canção ‘And I’m Telling You’, do musical Dreamgirls. A participante recebeu 20 pontos de Gaby Amarantos e 48,07% dos votos do público, derrotando Fellipe Dias e Nath Audizio.

A Bahia tinha a chance de colocar duas artistas na final, porém, Brenda Helen, não conseguiu avançar de fase. A jovem, nascida em Feira de Santana, já havia sido destaque local com a participação no concurso Talentos da Comunidade, quadro especial do Bahia Meio Dia, da TV Bahia.

Foto: Reprodução/ TV Globo

Integrante do time de Lulu Santos, para a última apresentação, a baiana escolheu uma versão em rock da música “João de Barro”. Apesar de ter sido elogiada por um dos técnicos, Brenda não conseguiu os 20 pontos de Lulu nem a porcentagem necessária do público para se classificar para a final.

A grande final do The Voice Brasil acontece no dia 29 de dezembro, na quinta-feira e contará com surpresas. Os finalistas farão 2 apresentações cada e a votação ficará aberta do início ao fim do programa para definir o grande vencedor.

