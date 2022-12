Baiana reencontra parentes após 4 anos: ‘Família é muito importante’

Foto: Arquivo pessoal

Pandemia da Covid-19, desastres naturais, financeiro apertado e outras adversidades fizeram com que Carolina Rodrigues de Souza, de 40 anos, ficasse longe da família por quatro – longos – anos. Neste ano, as datas festivas como Natal e Réveillon para a soteropolitana que reside em Cancún, no México, será diferente. De reencontros e emoção.

Na reta final de 2022 ela pode, enfim, se reunir com pais, irmãos, dar um abraço apertado nos parentes e apresentar o novo membro da família, o pequeno Pedro Enrique, fruto da relação entre a baiana e o mexicano Kevin Enrique. Emocionada, a empresária do ramo de turismo conversou com o iBahia e tentou explicar com palavras a emoção de rever seus entes queridos.

“É difícil falar, viu? É muita coisa. Eu fui para o México no dia 15 de dezembro de 2018. Vendi as coisas todas e fui embora, levei só o meu gatinho. Primeiro ano foi tudo bem e eu planejava voltar, mas aí não deu certo por causa do trabalho. Mudei para 2020 e aí veio a pandemia, peguei a Covid-19, não contei a ninguém para não preocupar. Na pandemia tive que gastar todas as economias, veio a gravidez, precisei me reorganizar para enfim matar a saudade de todo mundo”, contou ela.

Carol voltou a terra natal no início de dezembro e tem aproveitado o máximo. Ela passou cinco dias na casa da irmã, comeu a tradicional comida baiana – caprichada no tempero e dendê, apresentou a praia de Buraquinho, localizada no município de Lauro de Freitas, ao pequeno Pedro e também ao marido, reuniu familiares para uma celebração natalina antecipada e hoje vai passar o aniversário acompanhada do pai, que segundo ela, foi um dos que mais sentiu a sua partida.

“Meu pai é bem dramático [risos]. Ele chorou muito quando eu fui embora, foi a pessoa que mais chorou. Ele me abraçou forte, não quis nem me levar no portão de embarque, ele me deixou na porta do aeroporto“, disse.

A baiana também refletiu sobre sua partida para um dos lugares mais paradisíacos e buscados do planeta. Mãe de primeira viagem, Carol percebe ainda mais a importância de ter a família por perto é fundamental, mas ainda não avalia sua volta ao país.

“As vezes a gente fica aqui no Brasil querendo sair, buscar outra oportunidade, aqui a gente não consegue ganhar tão bem como lá, mas a família é muito importante. Tô vendo isso agora. Agora que eu sou mãe, mãe de primeira viagem, sinto falta dessa rede de apoio”, completou. Assista o vídeo abaixo:

