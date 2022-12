Baianas brilham e seguem para fase decisiva do ‘The Voice Brasil’

Foto: Reprodução / TV Globo

A baianas seguem fazendo bonito no ‘The Voice Brasil’ 2022. Mila Santana, de Simões Filho e Brenda Helen de Salvador, brilharam na fase das batalhas e avançaram para a rodada decisiva do reality show musical “Batalha dos Técnicos”.

Mila Santana, do time Gaby, encarou a cantora Brena Marinho com a canção “Hit The Road Jack”. Já Brenda, enfrentou Sá Biá com o sucesso “Make You Fell My Love”.

Assista aos trechos abaixo:

A competição musical no ‘The Voice Brasil’ ficará ainda mais acirrada a partir desta quinta (15) com a chegada da ‘Batalha dos Técnicos’. Na nova fase do programa, os técnicos Gaby Amarantos, IZA, Lulu Santos e Michel Teló desafiarão uns aos outros para duelos, cada um com uma voz representando o seu time. Caberá aos dois técnicos que não participarem da disputa definir quem foi o vencedor, e a voz que perder deixará a competição. Ao final de todas as rodadas, o técnico que tiver mais vitórias ganha uma vantagem para a fase seguinte, o ‘Remix’.

Depois de todas as eliminações e “Pegueis”, a disputa passa a contar com 24 participantes. Confira a formação dos times neste momento:

TIME GABY – Adri Amorim, Bela Portugal, Cesar Soares, Mila Santana, Nath Audizio e Val Andrade.

TIME IZA – Agatha Henriques, Bê Lourenço, Bell Lins, Dgê, Fellipe Dias e Kacá Novais.

TIME LULU – Antonia Medeiros, Brena Marinho, Déborah Castolline, Juceir Jr., Juniô Castanha e Mel Fernandes.

TIME TELÓ – Analu, Brenda Helen, Duda & Isa Amorim, Júlio Mallaguthi, Keilla Junia e Makem.

O ‘The Voice Brasil’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo, e apresentação de Fátima Bernardes, com Thais Fersoza nos bastidores. A produção é de Valesca Campos, e a direção de gênero é de Boninho. O reality é exibido às terças e quintas após ‘Travessia’.

