Baianas, Mila Santana e Brenda estão na semifinal do ‘The Voice’

Foto: Reprodução / Redes sociais

As baianas Brenda Helen, de 19 anos, e Mila Santana de 31, estão na semifinal do ‘The Voice Brasil’ 2022. As cantoras fazem parte dos times de Lulu Santos e Gaby Amarantos, respectivamente.

As duas artistas se apresentaram e brilharam na fase do ‘Remix’ na noite de quinta-feira (22). Brenda interpretou um sucesso de Ludmilla “A Boba Fui Eu”, já Mila, encantou os técnicos com um clássico de Vinicius de Moraes “Berimbau”. Assista os vídeos abaixo:

Eu tô APEGADO sim, Brenda (@br3ndahelen )! 💙 Bobo é quem não tá curtindo essa apresentação MARAVILHOSA! Vem cá, @Ludmilla! Tem HIT seu no palco do #TheVoiceBrasil! ✨#TimeTeló pic.twitter.com/9eP70TKIwk — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) December 23, 2022

Após o fim da fase do ‘Remix’, a 11ª temporada conheceu seus 12 semifinalistas. Os finalistas serão conhecidos no programa da próxima terça-feira (27).

Time Lulu : Juceir Jr., Juniô Castanha e Brenda Helen.

: Juceir Jr., Juniô Castanha e Brenda Helen. Time Gaby : Nath Audizio, Mila Santana e Fellipe Dias.

: Nath Audizio, Mila Santana e Fellipe Dias. Time Teló : Keilla Junia, Makem e Duda e Isa Amorim.

: Keilla Junia, Makem e Duda e Isa Amorim. Time Iza: Dgê, Bell Lins e Cesar Soares.

