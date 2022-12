Baiano que viralizou diz que não esperava repercussão: ‘Do nada’

O baiano Rafael Carneiro sabe muito bem como unir viagem e trabalho. Turismólogo e executivo de vendas em uma agência de turismo, ele viralizou nas redes sociais na última semana ao imitar cobradores de vans de Salvador durante um passeio de canoa no Catar, onde está sendo realizada a Copa do Mundo.

Nessa viagem, Rafael, que mantém um Instagram para dividir as aventuras ao redor do mundo, viu seu conteúdo ganhar ainda mais repercussão. Mas, segundo ele, o vídeo em questão não foi planejado.

“Pra falar a verdade não [esperava que viralizasse]. Fiz a brincadeira do nada, minha amiga gravou e depois começou a viralizar, acredito que pela naturalidade e por falarmos os nomes dos bairros de Cajazeiras”, contou ao iBahia.

Foto: Reprodução / Instagram

Torcedor do Vitória, Rafael já esteve em duas Copas do Mundo ates do Catar. Desta vez, ele encontrou uma cultura ainda mais diferente. “Desmitifiquei algumas coisas e confirmei outras. A vida é bem diferente da que levamos aqui no ocidente. Eles são bem religiosos e seguem a risca o Alcorão”, comentou.

O baiano de 36 anos já conheceu 18 países e acredita que “viajar enobrece a alma”. “É um momento de descobertas, distração e aprendizado”. Agora, ele deixa a Copa do Mundo para viralizar em Paris. O próximo destino? Segundo ele, é surpresa.

Imitação de cobradores

No vídeo, que foi visto por quase 4 milhões de pessoas, Rafinha está em uma canoa e brinca com o “itinerário”: “Cajazeiras, Boca da Mata, Fazenda Grande 3, bora, última chamada”, citando bairros de Salvador.

É possível ver que pessoas que faziam a travessia em outras canoas estranham as palavras do baiano, com expressões que não estavam entendendo o que ele falava.