Baiano viraliza com vídeo em que imita cobradores de vans

O baiano Rafael Carneiro, conhecido como Rafinha e que tem mais de 40 mil seguidores no Instagram, viralizou nas redes sociais com um vídeo em que imita cobradores de vans do transporte público de Salvador, em uma canoa no Catar.

No vídeo, que foi curtido por mais de 22 mil pessoas, Rafinha está em uma canoa e brinca com o “itinerário”: “Cajazeiras, Boca da Mata, Fazenda Grande 3, bora, última chamada”, citando bairros de Salvador.

No vídeo, é possível ver que pessoas que faziam a travessia em outras canoas estranham as palavras do baiano, com expressões que não estavam entendendo o que ele falava.

“A ‘coroa’ olhou assim, quem é esse doido”, disse o influenciador rindo. Na legenda da publicação, o influenciador fez outra brincadeira: “Se apertar enche a topic”.

