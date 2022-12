Baikal abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

A Baikal, integrante do Grupo Volga, é uma companhia que atua no mercado de soluções inteligentes na área de engenharia civil. Os funcionários trabalham de forma ativa do início ao fim de uma construção. É uma marca que acredita que cada indivíduo é responsável pelo meio em que vive e contribui fabricando produtos feitos para durar. Além disso, implementam práticas responsáveis que favorecem a produção sustentável. A empresa está hoje oferecendo novas oportunidades de trabalho pelo Brasil. Verifique, a seguir.

Baikal abre novas vagas de emprego no Brasil

A Baikal está oferecendo oportunidades de trabalho para aumentar ainda mais o sucesso de suas atribuições. Se trata de uma empresa 100% nacional, que investe em sustentabilidade para um planeta cada vez melhor para nosso futuro.

Com mais de 14 anos de experiência no mercado de engenharia, é uma companhia que conquistou a expertise para realizar obras que abrangem todas as fases de um projeto do início ao fim.

Para fazer parte da equipe da Baikal, é preciso ser proativo e comprometido.

Segue, abaixo, os cargos disponíveis:

Auxiliar de Suprimentos – Aparecida de Goiânia / GO;

Programa de Engenheiro Trainee – Aparecida de Goiânia / GO;

Projetista Elétrico de Média e Alta Tensão – Recife / PE;

Eletricista – Aparecida de Goiânia / GO.

Veja também: Itaú Unibanco abre vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para se candidatar, podem seguir as orientações contidas no site 123 empregos, buscar pela oportunidade e anexar o currículo que será enviado para análise. A Baikal, hoje, está procurando por colaboradores que agreguem valor ao negócio de seus clientes.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.