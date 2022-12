Baile Banzé volta com edição de natal

Foto: Reprodução

Com sete categorias, o Baile Banzé inicia a sua edição especial de natal amanhã (9). Além do evento, artistas como Lattina e Paulilo também se apesentam no final de semana da capital.

Confira:

Sexta-feira, 9 de dezembro

Baile Banzé – Jingle Ball

Com um sacola de grand prizes, o evento retorna para sua edição de natal. Entre as categorias estão: FACE; RUNWAY; BEST DREESSED; SEX SIREN; LIP SYNC; BABY OLD WAY e VOGUE FEMME.

Quando? Sexta (9), às 22h

Onde? Só Shape Tabacaria – Rua João Gomes, 25,Rio Vermelho

Quanto? A partir de R$10; Ingressos no Sympla

Sábado, 10 de dezembro

Completando 6 anos, o evento promete o melhor do repertório alternativo, pop e muito house. Na programação se apesentam Paulilo, Salira, Lattina e Kinni.

Quando? Sábado (10), às 23h

Onde? Só Shape Tabacaria – Rua João Gomes, 25,Rio Vermelho

Quanto? A partir de R$30; Ingressos no Sympla

1ª Festa de Arrecadação do Bloco De Hoje A 8

Quando? Sábado (10), às 23h

Onde? Área Verde do Restaurante Uauá – Rua Leovigildo de Carvalho, 5, Pelourinho

Ingressos? A partir de R$ 50; Vendas no Sympla

