Baixe a versão mais recente do Windows Terminal GRATUITAMENTE Windows 11/10

A Microsoft introduziu um novo Terminal do Windows que foi disponibilizado para o Windows 11. O novo Terminal do Windows não foi disponibilizado para o Windows 10, mesmo depois de tanto tempo. Se você quiser usar o Windows Terminal no Windows 10, terá que instalá-lo manualmente no seu PC. Este artigo irá guiá-lo através do download e instalação do Windows Terminal no Windows 10 e 11. Isso permitirá que você instale a versão mais recente do Windows Terminal ou obtenha a ferramenta se o seu PC não a tiver. Vamos ver como você pode fazer isso:

O que é Terminal do Windows?

O Windows Terminal é um emulador de terminal que pode executar Prompt de Comando, PowerShell, WSL, Azure Cloud Shell Connector e SSH. É um front-end de linha de comando que oferece suporte a vários aplicativos de linha de comando. Ele é carregado com recursos como-

Suporte para sequência ANSI VT

UTF-8 e UTF-16

Guias do bloco de notas

Efeitos de transparência da janela

cor de 24 bits

Fonte moderna

Renderização de texto acelerada por hardware

Efeitos de transparência do Windows

Suporte para Lista de Atalhos

Entrada do mouse

Atalhos de teclas personalizáveis

Suporte a hiperlinks incorporados

Painéis divididos

Diferentes modos de janela

Temas e configurações de cores

Baixe e instale a versão mais recente do Windows Terminal 2023

Existem várias maneiras de baixar e instalar o Windows Terminal no seu PC. Você pode baixá-lo da Microsoft Store, GitHub ou Chocolatey e instalá-lo em seu PC. As etapas para o mesmo foram discutidas adiante.

Da Microsoft Store

Para baixar e instalar o Windows Terminal através da Microsoft Store, siga as etapas abaixo:

aperte o janelas chave para abrir a Menu Iniciar. Aqui procure por Microsoft Store e clique na primeira opção.

a Agora, na Microsoft Store, procure por Terminal do Windows e clique na primeira opção que se abre.

Agora, clique no Pegue botão para baixar e instalar o W Terminal do Windows no seu PC.

Do GitHub

Outra maneira de baixar e instalar o Windows Terminal é através do GitHub. Você encontrará a compilação mais recente para o Terminal do Windows no GitHub para poder baixar o Terminal do Windows de lá. As etapas para o mesmo são-

Abra seu navegador e vá para o repositório Windows Terminal no GitHub. Você pode fazer isso clicando neste link .

Todas as compilações mais recentes do Windows Terminal estão sob o Ativos seção.

Clique em qualquer uma das versões do Terminal para baixá-lo.

Agora, pressione o Windows + E chave para abrir o Explorador de arquivos e vá para o local onde o Windows Terminal foi baixado.

Clique duas vezes no arquivo baixado e siga as instruções na tela para instalar a versão mais recente do Windows Terminal no seu PC.

De Chocolate

Você também pode usar o Chocolatey para baixar e instalar o Windows Terminal no seu PC. Você primeiro terá que instalar o Chocolatey no seu PC e, em seguida, poderá usá-lo para baixar e instalar o Windows Terminal. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar no seu PC pressionando o botão janelas chave.

No Menu Iniciar procurar por Windows PowerShell . Clique com o botão direito do mouse no primeiro resultado da pesquisa e clique em Executar como administrador. Isso executará o Windows PowerShell com privilégios administrativos.,

Agora, execute o seguinte comando no PowerShell para instalar ou atualizar o Chocolatey no seu PC. Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::Protocolo de Segurança = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘ https://chocolatey.org/install.ps1 ‘))

Depois de executar o comando acima, digite e execute o seguinte comando- choco instalar Microsoft-windows-terminal

Ser-lhe-ão pedidas algumas permissões que terá de conceder. Imprensa Y e depois Digitar para permitir a instalação.

Isso instalará o Windows PowerShell no seu PC.

Conclusão

As etapas acima discutem o download e a instalação do Windows Terminal no seu PC. Se você não possui o Windows Terminal no seu PC ou deseja baixar a versão mais recente, pode fazê-lo seguindo as etapas fornecidas acima.

perguntas frequentes

O terminal do Windows está incluído no Windows 11?

Sim, o Windows Terminal está incluído no Windows 11. O Windows Terminal é a ferramenta de linha de comando padrão para o Windows 11 22H2.

Como faço para baixar o Terminal do Windows no Windows 11?

Para baixar o Windows Terminal no Windows 11, abra Microsoft Armazenar. procurar por Terminal do Windowse você pode baixá-lo aqui.

Como faço para baixar o Windows Terminal sem a Microsoft Store?

Se você deseja baixar o Windows Terminal sem a Microsoft Store, pode fazê-lo no GitHub ou no Chocolatey. Você pode seguir as etapas acima, onde discutimos como baixar o Windows Terminal do Chocolatey e do GitHub.

