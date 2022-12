Banco Central divulga novas regras para o sistema

No início de dezembro, o Banco Central do Brasil anunciou algumas novas regras nos limites de transações feitas via PIX. De acordo com a autarquia, as alterações têm como intuito melhorar a experiência dos usuários, “mantendo o atual nível de segurança”.

Entre as alterações, o BC definiu um novo limite para as operações por meio do PIX Saque e PIX Troco. “Essa medida tem como objetivo adequar os limites usualmente disponibilizados nos caixas eletrônicos para saques tradicionais. Assim, com o Pix Saque, os usuários terão acesso ao serviço com condições similares às do saque tradicional”, disse o Banco Central no início do mês.

Veja as alterações definidas pelo Banco Central

De acordo com as novas regras implementadas pelo BC, as instituições financeiras não serão mais obrigadas a impor um limite por transação, tornando obrigatória apenas a determinação de um limite por período de tempo.

Além disso, a partir de agora os bancos poderão fornecer aos usuários uma customização no horário noturno para solicitação de alteração do limite. Até então, o horário noturno funcionava apenas das 20h e 6h, no entanto, os clientes poderão mudar esse horário para entre 22h e 6h.

Por fim, também foi anunciado o aumento do valor limite de retirada pelas funcionalidades PIX Saque e PIX Troco. Sendo assim, o limite diurno passou de R$ 500 para R$ 3 mil. Já o limite noturno deve sair de R$ 100 para R$ 1 mil. Vale informar que as novas regras passam a valer somente a partir do dia 2 de janeiro de 2023, com exceção dos ajustes de limites para os clientes por meio dos canais digitais.

As movimentações via PIX

O PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central foi lançado em novembro de 2020 e vem conquistando novos usuários todos os dias. Segundo a autarquia responsável por gerir o meio de pagamentos, no segundo trimestre de 2022 foram realizadas 5,4 bilhões de transações via PIX.

Para o Banco Central, o PIX foi o maior responsável pelo crescimento anual de 40% no número total de transações financeiras no ano passado. “O crescimento da quantidade total de transações (excluídas aquelas em espécie) observado em 2021, em comparação ao ano anterior, se deu, principalmente, pela adoção acelerada do uso do Pix pela sociedade, como nova alternativa para efetuar seus pagamentos”, disse o BC em nota.

Para utilizar o sistema de pagamentos, é necessário cadastrar uma chave que pode ser o e-mail, telefone celular ou CPF em uma das instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. Vale informar que as pessoas físicas podem cadastrar até 5 chaves, enquanto as pessoas jurídicas podem registrar até 20.

O PIX permite que sejam feitas transações 24 horas por dia, todos os dias da semana. Além disso, outra vantagem do sistema de pagamentos é que o recurso cai na conta do recebedor em poucos segundos. Mais informações sobre o meio de pagamentos podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central do Brasil.