Banco do Brasil abre concurso público com 6 mil vagas

Foto: Divulgação

O Banco do Brasil está com 6 mil oportunidades abertas em um novo concurso público. Para exercer os cargos, os interessados devem ter 18 anos de idade e possuir ensino médio completo. Há vagas para todos os estados e o Distrito Federal.

Existem oportunidades nas áreas comercial e da tecnologia. O salário inicial é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais, além de uma cesta de alimentação no valor de R$ 799,38 e um auxílio alimentação/refeição de R$ 1.014,42.

Ao todo, 150 vagas estão sendo oportunizadas na Bahia. Há cotas para pessoas negras e também para PCDs. Os interessados devem se inscrever no site. O valor da inscrição é de R$ 50.

As aplicações das provas devem acontecer no dia 23 de abril. As avaliações terão duração de 5 horas. Confira o edital do concurso clicando aqui.

