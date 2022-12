Banco do Brasil lança cartão de crédito 100% digital; Conheça!

Na última quarta-feira (28), o Banco do Brasil anunciou uma novidade no seu portfólio, o Ourocard Digital Elo, um cartão de crédito sem versão física. Vale informar que além de não possuir anuidade, ainda é possível fazer pagamentos por aproximação com o cartão utilizando o Apple Pay, Google Pay ou por QR Code.

“O Ourocard Digital Elo é um cartão de crédito 100% digital, sem anuidade, criado especialmente para experiências de compras rápidas e seguras.? ?E as vantagens não param por aí. Como dispensa a necessidade do cartão plástico, você pede no App BB e já sai usando para comprar em lojas físicas ou online, dentro ou fora do País. Ah! E ainda ajuda o planeta”, afirma o Banco do Brasil.

De acordo com a instituição, os clientes que aderirem ao Ourocard Digital Elo também garantem ?1GB de internet grátis por mês, até julho de 2023 e podem escolher um benefício do Elo Flex, além de participar de promoções exclusivas Elo. Vale informar que o novo serviço está sendo disponibilizado de maneira gradual aos correntistas do Banco do Brasil.

É seguro utilizar o cartão virtual?

O Banco do Brasil explica que os pagamentos feitos com o Ourocard digital no Google Pay ou na Apple Pay são bastante seguros, já que os dados são criptografados e nunca serão repassados aos lojistas durante o pagamento.? ?Além disso, para utilizar qualquer carteira digital, os usuários precisam desbloquear o celular utilizando a senha cadastrada ou outra forma de verificação definida pelo titular da conta.

Veja como fazer pagamentos utilizando o cartão de crédito virtual do Banco do Brasil

Como já dito anteriormente, os usuários do Ourocard digital poderão realizar pagamentos utilizando o Apple Pay, Google Pay ou QR Code. Para fazer uma compra utilizando o QR Code, é necessário entrar no aplicativo do Banco do Brasil e rolar a tela até a área “Cartões”.

Em seguida, será preciso tocar na imagem do cartão e “Pagar com QR Code”. Feito isso, basta apontar a câmera do celular para o QR Code, verificar os dados de pagamento e confirmar. Por fim, basta inserir a senha de 6 dígitos para concluir a operação.

Já no caso dos pagamentos com o Google Pay, os usuários devem acessar a área do cartão de crédito virtual e clicar em “Adicionar ao GPay”. Para ativar a modalidade de pagamento será preciso digitar a senha de 6 dígitos e confirmar. Desta forma, o usuário será direcionado ao Google Pay que entrará em contato com o BB. Após alguns segundos o correntista deverá ler os Termos do Emissor para continuar. Feito isso, basta aguardar uma confirmação da instituição.

Para consultar o número do cartão de crédito virtual do Banco do Brasil os usuários devem rolar a tela do aplicativo até “Cartões” e clicar na imagem do Ourocard digital. Em seguida, o usuário deve clicar nos três pontinhos localizados do lado direito da tela e escolher a opção “Visualizar dados do cartão”. Por fim, basta digitar a senha do cartão e confirmar a operação para ter acesso aos dados.