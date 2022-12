Banco Inter lança novidade e avisa clientes

O Banco Inter lançou um novo recurso que pode interessar muitas pessoas. Com a nova ferramenta, o cliente que receber cashback em sua conta digital pode aplicá-lo em investimento automaticamente.

O serviço é válido tanto para quem recebe o cashback em todas as categorias no app, quanto para os rendimentos de ativos negociados na bolsa de valores. Veja mais detalhes a seguir!

Banco Inter lança serviço que investe cashback de forma automática

O Investcash está disponível para todos os clientes que tiverem, no mínimo, R$ 1 em cashback ou rendimentos na conta digital do banco. Com isso, é possível começar a investir em um fundo de renda fixa dentro do aplicativo.

Desse modo, é possível selecionar qual tipo de cashback gostaria de investir, e aplicá-lo de forma automática. Também há a possibilidade de reinvestir os rendimentos obtidos. Existem muitas formas de conseguir bons rendimentos com o cashback no Banco Inter.

Em suma, o investimento automático será na opção Inter Conservador Plus FIRF CP. Trata-se de um fundo de renda fixa, com liquidez D+1. Ou seja, você pode retirar o valor investido um dia depois de colocá-lo no fundo, caracterizando-se uma liquidez diária.

Banco digital Inter tem promoção

A promoção Indique e Ganhe do Inter começou no fim de agosto, com previsão de término até 31 de dezembro. Conforme as regras da promoção, para participar será necessário ter conta no banco, ou seja, ser cliente.

A promoção ganhe R$10,00 agora do Banco Inter funciona da seguinte maneira: os clientes podem indicar amigos, conhecidos, parentes, que ainda não tenham conta no Inter, para abrir uma conta no banco digital.

Assim, se algum desses receber a indicação e criar uma conta no banco, você ganha em sua conta um total de R$ 10,00. Lembrando que esse valor é cumulativo e você pode indicar até 100 amigos. Dessa forma, cada cliente poderá receber em sua conta até R$ 1 mil

Para participar da promoção, o cliente da fintech deverá realizar o acesso por meio do Super App Inter, disponível nas plataformas iOS ou Android, por meio do site: https://www.bancointer.com.br/super-app-inter/.

Ademais, ao realizar o acesso, em seguida basta realizar o login e tocar na opção “Indique e Ganhe”. Após isso, o próximo passo é tocar na opção onde se lê “Indique para abrir conta no Inter”.

Em seguida, basta selecionar a opção “Indicar amigos”. Feito isso, estará disponível um código de indicação ligado à sua conta. Assim, você deverá copiar e colar o código para envio aos seus conhecidos.