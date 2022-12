Banco Sofisa abre novos EMPREGOS pelo país

Com a sua fundação nos anos 1960, o Banco Sofisa é uma das instituições mais tradicionais do país, atendendo exclusivamente grandes investidores e companhias. Ao longo de mais de sessenta anos de história, a empresa se destacou pela tradição e solidez em bem atender e hoje possui um fiel acervo de clientes que contam com um sócio financeiro confiável, que não só presta serviços financeiros, mas também entende suas atividades e participar de suas vidas diárias.

Banco Sofisa possui oportunidades abertas no Brasil

O Banco Sofisa tem sido um sócio de confiança de milhões de companhias ao redor do mundo e é um dos bancos mais tradicionais que existem. Nesse segmento, a preferência é dada a companhias que faturem por ano entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões. Em constante evolução, eles criaram em 2011 o primeiro banco totalmente digital do país com tarifa zero.

Além de ser o primeiro banco digital em solo brasileiro, ganharam um prêmio em 2019 e 2020 por serem o banco que mais inova do país com o seu bot de investimentos. Também ganharam o prêmio de Melhor Trabalhador de Médio Porte da Pesquisa de Empresas Humanitárias de 2020 e 2021! Eles continuam a se expandir, construir novas plataformas e expandir a sua influência no espaço das PME. Eles estão com algumas vagas disponíveis, confira abaixo e saiba como se inscrever logo em seguida:

Ass. Comercial – PCD;

Gerente Líder;

Ass. de Relacionamento;

Gerente Comercial;

Coord. de Prospecção;

Assistente.

Veja também: CredPago abre vagas de emprego no sul do país

Como se candidatar

Para realizar a sua inscrição nesta empresa é preciso acessar o site 123 empregos e criar o seu cadastro na página.

Saiba tudo sobre os principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe todos os dias as vagas de emprego atualizadas.