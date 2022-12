Banda Rastapé se envolve em grave acidente na estrada no MT

Foto: Reprodução/ Instagram

A banda de forró Rastapé, sucesso dos anos 2000 com o hit ‘Colo de Menina’, se envolveu em um grave acidente com cinco veículos na BR-364, na Várzea Grande, no Mato Grosso, que resultou em um músico internado em coma na UTI de um hospital da região.

O acidente com o veículo da banda aconteceu no último domingo (27), e envolveu três veículos de carga, uma van e um carro. Segundo os representantes do grupo, um veículo tentou fazer a ultrapassagem e causou o acidente.

“A van que transportava a banda Rastapé trafegava no sentido Tangará da Serra/Cuiabá quando foi atingido por um veículo que tentava fazer uma ultrapassagem errada causando o acidente.”

De acordo com nota divulgada pela banda nas redes sociais, nenhum dos 11 integrantes da banda perdeu a vida. Parte da equipe já retornou para São Paulo após o atendimento, enquanto o instrumentista Eder segue em estado crítico na UTI.

Os integrantes Jorge Filho (vocal), Fábio (baixo) e Tico (guitarra) se encontram estáveis e com acompanhamento médico. Ainda em nota, a banda agradeceu pelo carinho dos fãs e pela torcida na recuperação.

“Agradecemos todo apoio que estamos recebendo desde o primeiro momento desse pesadelo. Pedimos a todos nesse momento muita oração e pensamento positivo ao nosso amigo Eber Cardoso.”

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela polícia, e de acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, o local já foi periciado.

