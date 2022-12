Bandeira do cartão de crédito: o que significa e existe uma melhor?

Existem inúmeros termos relacionados aos negócios envolvidos no mundo dos cartões. Alguns exemplos desses termos incluem operadora, emissora e bandeira do cartão de crédito. Mas, o que são as bandeiras e para que servem?

Mais de 130 milhões de cartões estão em uso no Brasil, e cada um tem sua própria bandeira. A bandeira do cartão de crédito oferece mais do que apenas um logotipo impresso em seu cartão. Ela especifica onde você pode usar o produto financeiro e ajuda a organizar transações de compras e vendas. Entenda como funciona e como se relaciona com suas compras na matéria desta segunda-feira (26) do Notícias Concursos.

O que faz a bandeira do cartão de crédito?

Como bandeiras, as empresas atuam como intermediárias nas transações de compra e venda entre estabelecimentos comerciais e o emissor do cartão. Isso significa que cabe ao desenvolvedor criar as tecnologias necessárias para que um cartão seja lido e aceito por máquinas, sites e aplicativos.

Além disso, eles especificam as diretrizes de uso e garantem que os pagamentos feitos pelos clientes sejam encaminhados com segurança ao estabelecimento. Nenhuma das máquinas ou plataformas aceitam todas as marcas de bandeira. Quanto mais aceita sua bandeira, mais oportunidades terá de usar seu cartão nos estabelecimentos.

Qual a bandeira mais aceita no Brasil?

Embora existam várias bandeiras de cartão de crédito, Mastercard, Visa e Elo são as três mais populares no Brasil. Segundo dados do Banco Central, juntos eles respondem por quase 120 milhões dos cartões emitidos no país. Ou seja, essas três bandeiras respondem por quase 90% de todos os cartões de crédito brasileiros em uso.

E não é só aqui. Os principais cartões são muito usados pelos brasileiros, além de estarem presentes em centenas de outros países. Além disso, são aceitos em milhões de estabelecimentos ao redor do mundo.

Por isso, é importante ficar atento à bandeira e saber onde ela é aceita. A maioria das empresas que aceitam pagamentos com cartão de crédito permite que os clientes usem qualquer uma das principais bandeiras, mas é comum ver certas promoções ou lançamentos de produtos feitos em colaboração com uma determinada bandeira.

Qual a diferença entre operadora e bandeira de cartão de crédito?

Enquanto uma bandeira é responsável por gerenciar as compras e vendas feitas com cartão de crédito, a operadora do cartão é responsável por gerenciá-lo. Dessa forma, ela trabalha diretamente com os clientes.

Ou seja, cabe à operadora decidir os limites do cartão de crédito, incluindo as tarifas associadas à sua utilização (ou não pagamento, por exemplo). Além disso, ela também envia e emite faturas. Também é responsabilidade da operadora disponibilizar uma central de atendimento para consultas ou solicitações com relação ao cartão.

Qual bandeira de cartão de crédito é melhor para usar?

Não existe uma resposta definitiva; para escolher o que é melhor para você, é necessário compreender o que você está procurando. Se ter certeza de que seu cartão será aceito na maioria dos estabelecimentos que você frequenta (ou pretende frequentar) é o mais importante para você, vale a pena optar por um cartão com bandeira largamente aceita.

Além disso, os benefícios exclusivos da banda variam de descontos em estabelecimentos a esquemas de acúmulo de pontos e assistência em viagens internacionais. Isso varia de acordo com a categoria do seu cartão e pode ser levado em consideração na hora de decidir qual opção melhor atende às suas necessidades.

Lembre-se que essas iniciativas são da bandeira e não da operadora. Poderá facilmente saber a que vantagens tem direito e como aproveitá-las visitando o site da bandeira do cartão e revendo todas as vantagens associadas a cada categoria.

Por fim, milhões de pessoas utilizam cartão no Brasil, mas poucas sabem a diferença entre bandeira do cartão de crédito e operadora, outras sequer sabem o conceito de bandeira de cartão. Portanto, é muito importante conhecer aquilo que usamos diariamente para podermos desfrutar de eventuais benefícios disponibilizados por estas empresas.