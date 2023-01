Banhistas lotam praia do Porto da Barra no último dia do ano

Foto: Reprodução/Instagram

Contrariando a previsão de chuva para o fim de semana, o sábado (31) foi de muito sol em Salvador, e deu a oportunidade de baianos e turistas aproveitarem as praias da capital. No Porto da Barra, que é um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade, dezenas de pessoas curtiram o tempo firme.

Ao longo do dia, o movimento de banhistas no local só cresceu. Nas redes sociais, algumas pessoas comentaram que nas primeiras horas do dia o fluxo era mais tranquilo, mas, após as 10h, ele se intensificou. Imagens da região mostram a praia lotada.

No Instagram, a prefeitura chegou a postar uma foto do ponto turístico e comentou a alta procura das pessoas pela praia. “Bom dia, Salvador. Aquele último banho de mar antes da chegada de 2023”, diz a legenda da publicação.

E a previsão é de que no domingo (1º) as praias continuem lotadas, para o tradicional primeiro banho de mar após a virada do ano, principalmente no Porto da Barra.

