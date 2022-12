‘Baralho do Crime’ é alterado pela última vez em 2022

Foto: Divulgação/SSP-BA

Um homem investigado por tráfico de drogas e organização criminosa foi inserido no “Baralho do Crime” da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta segunda-feira (26). Esta é a última alteração do catálogo dos mais procurados do estado em 2022.

Pablo Ricardo de Assis Gomes Oliveira, o “Pablo” ou “Escobar”, passou a ocupar a carta ‘Quatro de Copas’. Ele tem mandado de prisão pelos dois crimes, que tinham como área de atuação o bairro de Valéria, em Salvador, nas localidades conhecidas como Penacho Verde, Rua das Palmeiras, Lagoa da Paixão e B13.

De acordo com as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Policia Civil, o procurado também é apontado como autor e mandante de diversos homicídios que aconteceram no bairro nos últimos anos, e foi um dos principais alvos da Operação Araitak, deflagrada pelo DHPP, em setembro deste ano.

Desde a sua implantação em 2011, mais de 350 cartas foram atualizadas, 152 foragidos acabaram presos, 64 resistiram e terminaram mortos em confrontos e 92 foram retirados.

A população pode conferir as 52 cartas do Baralho do Crime, por meio do site Disque Denúncia. Quem reconhecer e tiver informações sobre os procurados pode entrar em contato com o Disque Denúncia por meio do número 181. O denunciante não precisa se identificar.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.