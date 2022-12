Bárbara Borges é a grande vencedora de ‘A Fazenda 14’

Foto: Reprodução/RecordTV

A décima quarta temporada de “A Fazenda” chegou ao fim na noite da quinta-feira (15) e coroou Bárbara Borges como a grande campeã.

A atriz desbancou Bia Miranda e Iran Malfitano e faturou o prêmio de R$1,5 milhão com 61,14% dos votos. A neta Gretchen ficou em segundo com 35,03%, enquanto o ator conseguiu apenas 3,83% dos votos.

A trajetória de Barbara Borges no reality show foi marcada por diversos atritos com Deolane Bezerra, que acabou desistindo do reality show.

Babi também era a comandante do “Grupo B”, que contava com opositores ao grupo encabeçado por Deolane, e também arrumou confusão com nomes como Pétala e Moranguinho.

O anúncio da vitória foi comemorado por grande parte do elenco que estava marcando presença na final do programa, outra parte apoiou Bia que ficou em segundo lugar.

