Bárbara Borges já foi paquita e esteve em novelas da Globo; relembre

Vencedora de “A Fazenda 14” na madrugada desta sexta-feira (16), Bárbara Borges é uma grande conhecida do público que consome TV.

A carreira da artista começou em 1995, com apenas 16 anos, sendo assistente de palco dos programas de Xuxa, a famosa Paquita. Com o nome de Babu, a loira permaneceu com a apresentadora até 1999.

Entre as atrações de Xuxa em que esteve como assistente de palco, Bárbara Borges participou do “Xuxa Park”, “Xuxa Hits” e finalizou o momento na carreira no “Planeta Xuxa”.

Foi em 2001 que ela ingressou na primeira novela e logo no horário mais importante, o das oito. A atriz viveu a personagem Luísa Vieira em “Porto Dos Milagres”, substituta de “Laços de Família”.

Após o papel, Bárbara deslanchou na TV Globo e participou das temporadas de 2002 e 2003 de “Malhação”, além de um papel de destaque em “Senhora do Destino”, em 2004.

Bárbara Borges ainda atuou em produções como “Carga Pesada”, “Sob Nova Direção” e “A Diarista”, além de novelas como “Pé Na Jaca” e “Duas Caras”, sendo este o último trabalho em novelas globais.

Entre 2015 e 2016 ela voltou a trabalhar com Xuxa como repórter do programa da loira na RecordTV e participou de algumas novelas da emissora, além de conseguir o terceiro lugar no “Dancing Brasil 3”.

