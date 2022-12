Bárbara Rodrigues abre o jogo sobre momento de abuso de álcool

Foto: Reprodução/ RecordTV

A vencedora de “A Fazenda 14”, Bárbara Borges, abriu o coração e relembrou um difícil momento da vida. A atriz falou sobre os problemas com o álcool, que a acompanharam em uma fase do passado.

O momento acontece durante entrevista para Felipeh Campo, no podcast “Link”, quando Babi falou sobre o assunto e ainda fez alerta para quem a acompanha.

“Não me tornei alcoólatra, foi uma distorção. Estava muito mal, com uma depressão. Usei minha rede social com o intuito de passar uma mensagem positiva, que estava querendo melhorar hábitos que já não me faziam bem. Antes de ser mãe, eu tinha uma vida de curtição”, iniciou.

“Tinha questões emocionais que fui colocando debaixo do tapete… Amores mal resolvidos, inseguranças, sentimentos reprimidos. A conta sempre vem. Tive o consumo do álcool como uma válvula de escape, mas deu ruim”, completou Bárbara Borges.

A atriz ainda fez um alerta sobre a facilidade de acesso ao álcool. “O álcool está de forma natural em nossa vida. Você beber porque você curte, quando está com os amigos, é uma coisa. Eu comecei a beber exageradamente para apagar coisas da minha cabeça que estavam me amargurando”, finalizou.

