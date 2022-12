Barra do Bugres (MT) anuncia concurso público com 132 vagas na área da educação

A Prefeitura de Barra do Bugres no estado do Mato Grosso abrirá dentro de poucos dias inscrições para concurso público que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da área da educação do município.

Os salários vão de R$ 1.743,72 a R$ 6.027,73 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Selecon.

Vagas e salários Barra do Bugres – MT

Ao todo, a Prefeitura de Barra do Bugres – MT oferece 132 vagas para contratação imediata.

Desse total de vagas, cinco são para cargos de nível fundamental, 69 para cargos de ensino médio ou técnico e 58 para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental

Agente Operacional – Motorista – 5 vagas.

Nível médio/técnico

Técnico em Administração Escolar – 3 vagas;

Técnico em Informática – 2 vagas;

Técnico em Desenvolvimento Infantil – Feminino – 49 vagas;

Técnico em Desenvolvimento Infantil – Masculino – 15 vagas;

Nível Superior Completo

Assistente Social – 1 vaga;

Bibliotecário – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Professor Pedagogo – Anos Iniciais – 24 vagas;

Professor Pedagogo – Educação Infantil – 15 vagas;

Professor Pedagogo – 8 vagas;

Professor Indigena – Anos Iniciais – 4 vagas;

Professor de Educação Física – 3 vagas;

Psicólogo – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Barra do Bugres – MT variam entre R$ 1.743,72 a R$ 6.027,73 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários de R$ 1.894,42 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.743,72 a até R$ 2.324,97 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 3.013,87 a R$ 6.027,73 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso público da Prefeitura Barra do Bugre – MT é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Barra do Bugres – MT

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Barra do Bugres – MT têm entre os dias 22 de dezembro de 2022 a 5 de fevereiro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Selecon.

O valor da taxa de inscrição para o concurso vai de R$ 65,00 a R$ 97,00, dependendo do cargo.

Etapas concurso público Barra do Bugres – MT

O concurso público para a Prefeitura de Barra do Bugres – MT contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de Títulos de caráter classificatório para todos os cargos.

de caráter classificatório para todos os cargos. Prova de redação apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 19 de março de 2023.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do processo seletivo da Prefeitura de Barra do Bugres no estado do Mato Grosso.