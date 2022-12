Barragem de Anagé transbordou pela 2ª vez em 6 anos na Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

Após as fortes chuvas, que atingiram a região sudoeste da Bahia desde o mês passado, resultou no transbordamento de barragens na região. Uma delas, que fica na cidade de Anagé, ‘sangrou’ pela segunda vez nos últimos seis anos. Sendo que, a primeira aconteceu em dezembro do ano passado.

O equipamento atingiu a capacidade máxima, que é de 367 milhões de metros cúbicos, na sexta-feira (9). No sábado (10), choveu na cidade e o volume da água aumentou mais ainda. Um desvio da água foi feito para evitar alagamentos

Até o momento, não há recomendação para cuidados dos moradores e não houve registro de alagamentos na cidade.

Paramirim

A Prefeitura de Paramirim, na segunda-feira (11), fez uma medição na barragem Zabumbão. Foi constatado que o equipamento já ultrapassou 55 milhões de metros cúbicos – ou seja, 91,6% da capacidade máxima.

Falta apenas 1 metro e 18 centímetros para que a barragem transborde. Isso pode acontecer ainda nesta semana, já que existe possibilidade de chuva no município. Por isso, a entidade anunciou recomendações para a população local:

Remanejamento de animais alocados às margens do rio;

Retirada de barracas, trailers e eletrodomésticos do local;

Suspensão do fornecimento da energia elétrica no balneário;

Retirada de bombas e equipamentos de irrigação nas margens do rio;

Proibição do trânsito de veículos pela passagem molhada do balneário;

Proibição da circulação de pessoas no vertedouro da barragem.

Além de Paramirim, a barragem do Zabumbão abastece as cidades de Botuporã, Caturama e Tanque Novo.

