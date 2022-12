Base Transcriativa tem vagas abertas com pacotes especiais

Foto: Divulgação

A Casa UNESCO SOST no Brasil, mais conhecida como Base Transcriativa, espaço de hospedagem, criatividade e transformações sustentáveis e primeiro Joint Office da Cátedra UNESCO de Sustentabilidade no mundo fora das Universidades, abriu suas portas oficialmente no domingo (4), para profissionais, empreendedores e instituições de todas as áreas de atuação e conhecimento, que estejam dispostos a transformar a realidade através da valorização do capital humano e intelectual, o chamado borogodó.

Com uma série de atividades presenciais e uma programação on-line extensiva, gratuita, e reunindo mais de 120 palestras, a terceira edição do Borogoday aconteceu entre os dias 1 e 3, dando o start oficial a este Joint Office comprometido em ser um centro internacional de excelência para a ciência da resiliência, criatividade e sustentabilidade aplicada à transformação local e regional no mundo.

O espaço localizado na Gamboa do Morro, Ilha de Tinharé-Ba (ao lado de Morro de São Paulo e Boipeba), que desde janeiro de 2022 vem recebendo diferentes lideranças e profissionais de todo o país para se desenvolverem e transformarem criativamente, conta com 15 bangalôs e já tem vagas abertas com pacotes especiais para novas hospedagens e experiências em 2023.

A Casa UNESCO SOST Transcriativa surge como fruto de fortalecimento de um movimento que já agrega milhares de empreendedores e profissionais que utilizam a criatividade como ferramenta de transformação em suas vidas e negócios, e que, em rede, já criaram, nos últimos dois anos, expedição, websérie, documentário, eventos, ferramentas, cursos e milhares de conteúdos criativos.

Criada na Universidade da Catalunha em 1996, a Cátedra UNESCO em Sustentabilidade (UNESCO-SOST) é uma organização dedicada a promover um sistema integrado de ciência, treinamento, informação e documentação, atuando com equipes internacionais multidisciplinares.

A Casa vai liderar movimentos com foco em Educação para Sustentabilidade e Criatividade, fortalecendo seu compromisso com o Brasil através de 16 lentes de Transformação 5.0, para profissionais, negócios e territórios brasileiros. No Brasil, a instituição conta com um conselho consultivo Transformadores e Membros AdHoc, entre artistas, educadores, ambientalistas e personalidades executivas, que em suas atuações e trajetórias são exemplos em Sustentabilidade Criativa e Borogodó para o mundo.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.