Basf recebe inscrições para programa de estágio

Em busca de novos talentos, a Basf está recebendo inscrições para seu programa de estágio 2023. As chances são para diversos cursos de formação de ensino superior ou técnico e em cidades dos estados de áreas de Goiás, Bahia, Mato Grosso, São Paulo e Pernambuco.

Os pré-requisitos variam de acordo com o tipo de vaga. Os interessados em participar do programa de estágio superior, como o nome sugere, devem estar matriculados em algum curso de graduação, sendo bacharelado ou tecnólogo, com disponibilidade para estagiar 30h semanais por pelo menos 18 meses.

Já as vagas do programa de estágio Estações são destinadas a estudantes de Agronomia ou Engenharia Agronômica, com disponibilidade para uma carga horária de oito horas por dia. Voltada para o campo, a iniciativa tem durção de dois anos e acontece durante as estações experimentais da Basf.

Há, ainda, chances de estágio técnico, que têm como foco estudantes de colégios técnicos de Administração, Química, Segurança do Trabalho, Manutenção entre outros. O programa terá uma duração mínima de 18 meses, com 30h semanais.

Os contratados serão alocados nas unidades da empresa nas cidades de Camaçari (BA), Luís Eduardo Magalhães (BA), Trindade (GO), Jaboatão dos Guararapes (PE), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santo Antônio de Posse (SP), Indaiatuba (SP), Guaratinguetá (SP), Jacareí (SP) e Primavera do Leste (MT).

Além disso, eles receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como auxílio transporte, restaurante local, assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, seguro de vida, cafés de desenvolvimento, trilha de cursos via LinkedIn Learning, programa de mentoria MentForMe, auto aprendizagem em inglês com um programa personalizado para cada aluno, cartões de brinquedo e Natal.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://www.ciadetalentos.com.br/estagiobasf/ e cadastrar o currículo. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem inscrições e assessments online, entrevista com a Cia de Talentos e uma avaliação com a BASF.