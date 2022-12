Com uma experiência de mais de um século a BAT Brasil, antes nomeada como Souza Cruz é uma empresa global que está cada vez mais engajada no objetivo de construir um futuro melhor. A empresa atua com um time corajoso, empoderado, responsável e rápido e garante a sua cultura adequada ao futuro da empresa. Hoje a companhia busca novos profissionais para atuar em suas áreas. Veja a seguir as oportunidades disponíveis e os locais de atuação.

BAT Brasil abre vagas de emprego; veja os cargos

A história da Bat Brasil é reconhecida pela sua inovação e pela capacidade de reinventar e desenvolver novos talentos. Suas atividades impactam na vida de milhares de brasileiros, sempre gerando empregos diretos e indiretos em várias regiões do país.

Atualmente a companhia está presente em cerca de 5.000 municípios brasileiros e deseja alcançar todo o Brasil. Para continuar crescendo e se desenvolvendo, a empresa está recrutando trabalhadores para formar um novo time. Confira a seguir, as vagas disponíveis.

Agente Comercial – Manaus/AM;

Estágio Superior em Recursos Humanos – Uberlândia/MG;

Jovem Aprendiz Empresa – Rio Negro;

Auxiliar de Operações – Tramandaí/RS;

Estágio Superior Técnico de Qualidade – Uberlândia/MG;

Auxiliar de Vendas e Operações – Fortaleza/CE;

Vendedor (a) – Juiz de Fora/MG;

Auxiliar de Depósito de Vendas – Belém/PA;

Estágio Técnico em Manutenção Mecânica – Santa Cruz do Sul/RS;

Repositor – São Paulo.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar um site 123 empregos e cadastrar um currículo atualizado para análise.

