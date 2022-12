É possível abrir a sua conta pelo app do Banco do Brasil (BB) ou comparecendo a uma agência da instituição. Saiba mais informações!

BB: saiba como abrir uma conta no Banco do Brasil através do aplicativo

Segundo informações do Banco do Brasil (BB), a conta feita pelo aplicativo é a mesma aberta na agência, com a comodidade de fazer todo o processo por meio do App BB e o acesso a todos os benefícios oferecidos pelo banco sem precisar ir a uma agência.

Agência

De acordo com a divulgação oficial, caso opte por abrir a conta corrente em uma das agências, leve o seu CPF, um documento de identificação original com foto e os comprovantes de endereço e renda atualizados (até 90 dias). Se não tiver uma comprovação de residência no próprio nome, a declaração do titular com firma reconhecida em cartório será aceita, explica o Banco do Brasil (BB).

Validação dos dados

Ao criar a sua conta pelo App BB, em até três dias úteis a sua conta ficará ativa. Esse é o prazo para a conclusão da validação dos dados e documentos enviados. Caso haja alguma intercorrência, o cliente será avisado dos ajustes necessários, segundo informa o Banco do Brasil (BB).

Sobre a conta corrente aberta pelo app

A conta aberta pelo aplicativo é uma conta corrente completa, disponível para qualquer Pessoa Física que tenha nascido no Brasil e resida nele, e que seja maior de idade, incluindo universitários.

O Banco do Brasil (BB) explica que a conta não contempla Pessoas Expostas Politicamente (PEPs). Para criá-la, basta enviar fotos nítidas dos seus documentos de identificação (como RG, CPF e CNH) e fazer uma selfie no próprio app.

Os validadores automáticos dispensam o envio de comprovantes, mas, caso seja necessário, o banco poderá solicitar a comprovação de renda e também de residência, destaca a divulgação oficial.

Passo a passo

Veja como é fácil abrir a sua conta:

Baixe o APP do BB, clique em Produtos para mim e selecione a Conta Digital .

Preencha os campos com todos os dados solicitados e siga as instruções.

Confirme o seu celular no link que o BB te enviar por SMS.

Envie boas fotos dos documentos pedidos e também capriche na selfie!

Não se esqueça de cadastrar as suas senhas e dar ciência nos termos de compromisso.

Aguarde até três dias úteis para a confirmação.

Acompanhe a abertura da sua conta pelo chatbot do BB no Whatsapp.

Após a liberação, você terá direito a um cartão de débito e serviços essenciais gratuitos, segundo informações oficiais do Banco do Brasil (BB). Caso tenha dúvidas, entre em contato direto com a Central de Relacionamento BB através dos telefones 4004 0001 ou 0800 729 0001.