Bebê de 1 ano morre afogado ao brincar às margens de rio na BA

Um bebê de 1 ano morreu afogado ao brincar às margens de um rio na quarta-feira (7), na cidade de Jitaúna, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Jonatas Levi dos Santos Silva.

O caso está sob investigação da delegacia da cidade. O objetivo é identificar as circunstâncias do afogamento. A mãe e outros familiares do menino serão ouvidos na unidade policial. Não há detalhes sobre o sepultamento do menino.

