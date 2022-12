Bebê nasce na hora do gol do Brasil e recebe nome de Richarlison

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Quando Richarlison recebeu a bola dentro da área adversária, na última segunda-feira (5), diante da Coreia do Sul, e marcou o terceiro gol do Brasil nas oitavas de final aos 29 minutos do primeiro tempo, nascida em Belém, um bebê prematuro de sete meses com 2,190kg e 46cm. A coincidência fez com que o recém-nascido recebesse o nome do camisa 9 da seleção brasileira como uma homenagem.

Ao UOL, o pai do bebê disse que a mãe concordou com a decisão. “Ele nasceu bem na hora do terceiro gol do Brasil. A médica perguntou se já tínhamos um nome. Eu queria Ravi, mas queria mais um nome e uma das enfermeiras sugeriu: ‘Então coloca Richarlison Ravi’. A mãe concordou. Se a mãe concordou, então é isso”, contou Antônio Gleibson Rodrigues de Carvalho.

O plano é que o bebê nascesse na quarta-feira (7), de césarea, porque ele estava com falta de oxigênio e a mãe apresentava pressão alta. No entanto, o procedimento precisou ser antecipado em dois dias devido às complicações. Justamente no horário do jogo do Brasil. No final, a família comemorou duplamente naquele dia. “Tive duas vitorias: do Brasil e do meu filho”, celebrou o pai.

Richarlison Davi é o quinto filho do casal. No entanto, é o único com referência futebolística no nome. Eles ainda não registraram o bebê após a mãe receber alta, na quarta, mas prometem não vão voltar atrás na decisão.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.