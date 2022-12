Bélgica é mais uma vítima da ‘maldição’ de tirar o Brasil em Copa

Foto: Divulgação / Fifa

De quatro em quatro anos, a Copa do Mundo nos lembra de algumas coincidências. Uma delas, que ganhou um reforço em 2022, é de que a seleção que elimina o Brasil no Mundial anterior será eliminada na fase de grupos no torneio seguinte. Nesta quinta-feira (1º), a Bélgica foi a “vítima” da vez.

Para quem não se lembra, a seleção foi eliminada da Copa de 2018 após perder para a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final. Agora, os belgas, ao empatar em 0 a 0 com a Croácia, ficaram em terceiro no Grupo F e não seguirão no Mundial.

O mesmo aconteceu com Alemanha e França. Ninguém esquece do 7 a 1 sofrido pelos brasileiros nas semifinais de 2014. Naquela ocasião, a Alemnha foi campeã do mundial, mas quatro anos depois, em 2018, os alemães foram eliminados ainda na fase de grupos.

Com a França, a “maldição verde e amarela” aconteceu duas vezes. Em 1998, o Brasil perdeu a final para os franceses e em 2002, quando a seleção foi pentacampeã, a França não chegou nas oitavas de final. O mesmo aconteceu em 2006 – Brasil eliminado nas quartas – e em 2010 – França caiu na primeira fase.

A exceção à regra é a Holanda. Após eliminar os brasileiros nas quartas de final de 2010 e ser vice-campeã – perdeu para a Espanha – em 2010, a seleção holandesa chegou às semifinais em 2014, ficando em terceiro lugar – após vencer, justamente, o Brasil.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.