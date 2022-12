Belo Horizonte divulga valores do Imposto para 2023

A Prefeitura da cidade de Belo Horizonte (MG) confirmou os detalhes dos pagamentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Segundo as informações oficiais, o valor para 2023 será reajustado em 5,90%, para acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), ou seja, a inflação.

As pessoas que optarem por pagar este valor até o dia 27 de janeiro terão um desconto de 6% sobre o valor total do IPTU. Quem resolver pagar os valores através das mensalidades, não terá qualquer tipo de desconto do valor total, mas naturalmente vai conseguir pagar valores mais suaves aos poucos.

“O cidadão pode quitar qualquer valor entre o mínimo e o máximo até 27 de janeiro e, depois, parcelar o restante do valor. É possível pagar também o montante todo à vista. O desconto será de 6% em cima do valor pago”, disse o diretor de Lançamentos e Desonerações Tributárias da Secretaria Municipal de Fazenda, Fernando Huber.

Para quem optar por pagar o valor em parcelas, precisa lembrar que serão 11 cobranças durante o ano, sempre até o dia 15 de cada mês. As cobranças começam oficialmente em fevereiro e devem seguir normalmente até dezembro de 2023. O cidadão não precisará sair de casa para saber quanto precisa pagar no seu caso.

Segundo as informações da prefeitura de Belo Horizonte, basta abrir o site oficial da Secretaria Municipal da Fazenda a partir do dia 31 de dezembro. Ao constatar o valor do seu IPTU, o cidadão poderá imprimir os boletos. Além disso, uma guia física estará no endereço de cada cidadão sempre na primeira quinzena de cada mês.

IPTU em São Paulo

Nesta terça-feira (27), o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) anunciou detalhes sobre os pagamentos do IPTU na cidade. Segundo ele, o reajuste para o próximo ano será de 5,5%. A decisão já teve publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

Assim como aconteceu em Belo Horizonte, o aumento definido em São Paulo leva em consideração a projeção do aumento da inflação para este ano. Especificamente na capital paulista, o desconto será de 3% para quem decidir bancar o imposto à vista de maneira antecipada.

No Rio de Janeiro, as pessoas que optarem por bancar o imposto à vista terão até o dia 7 de fevereiro. Neste caso, os cidadãos terão um desconto de 7%.

Quem precisa pagar?

Como o próprio nome já diz, o Imposto Predial e Territorial Urbano é uma espécie de cobrança feita para as pessoas que possuem um imóvel nas áreas urbanas das cidades. Trata-se de um tributo pago para as prefeituras.

Todo o dinheiro do IPTU fica com o município e serve para a construção de obras da cidade. Os responsáveis pelos pagamentos do tributo são os donos dos imóveis.

Cada município escolhe as condições de pagamento do IPTU. Os descontos para quem paga o valor à vista variam de acordo com as cidades. Há municípios que oferecem 3% de abatimento, e há municípios que oferecem até 10%.