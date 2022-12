Beneficiários com NIS final 6 recebem HOJE

Nesta segunda-feira (19), os beneficiários do Auxílio Brasil com NIS final 6 devem receber o benefício social do governo. No mês de dezembro, além do valor mínimo de R$ 600, parte das famílias também devem ser contempladas com o Vale-Gás no valor integral do botijão de 13 kg.

Para receber o Auxílio Brasil é preciso cumprir alguns requisitos exigidos pelo programa de transferência direta e indireta de renda, como estar inscrito no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e se enquadrar no limite orçamentário. Além disso, de acordo com o Ministério da Cidadania, a renda mensal per capita não pode ultrapassar R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Confira o calendário de pagamento de dezembro

O pagamento do Auxílio Brasil é feito mensalmente pela Caixa Econômica Federal e cai diretamente na conta Poupança Social Digital dos beneficiários. Desse modo, os recursos podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa TEM. Veja o calendário de pagamento de dezembro:

NIS final: Data de pagamento: 1 12/12 (pago) 2 13/12 (pago) 3 14/12 (pago) 4 15/12 (pago) 5 16/12 (pago) 6 19/12 7 20/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12

Saiba como sacar o Auxílio Brasil

As famílias que recebem o Auxílio Brasil podem sacar os recursos em casas lotéricas ou em agências da Caixa Econômica Federal utilizando o cartão do programa social ou do extinto Bolsa Família. Para isso também é necessário apresentar um documento oficial de identificação.

Os usuários ainda podem sacar o dinheiro do Auxílio Brasil gerando um código no aplicativo Caixa TEM. Nesses casos os beneficiários devem acessar o App, clicar na área saque e informar o valor desejado. Por fim, basta inserir o código gerado no aplicativo em um dos correspondentes Caixa ou nos terminais 24 horas.

Apesar de existir a possibilidade de sacar os recursos para utilizar o dinheiro em espécie, os cidadãos beneficiados pelo Auxílio Brasil podem fazer movimentações por meio do Caixa TEM. No aplicativo desenvolvido pela Caixa é possível pagar contas, boletos e até mesmo fazer compras em diversas lojas utilizando o cartão de débito virtual. O Caixa TEM é totalmente gratuito e está disponível para aparelhos Android e iOS.

Mais informações sobre o programa social

O Auxílio Brasil é uma reformulação do extinto Bolsa Família, programa criado durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O programa social é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Hoje, o Ministério da Cidadania considera em situação de extrema pobreza as famílias que possuem renda per capita de até R$ 105 mensais. Já as famílias em situação de pobreza são aquelas que possuem renda mensal de até R$ 250 por pessoa.

No caso das famílias em situação de pobreza só é possível receber o Auxílio Brasil, se entre os integrantes do núcleo familiar houver gestantes, nutrizes ou cidadãos com até 21 anos incompletos. Mais informações sobre o programa social podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania ou da Caixa.