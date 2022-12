Beneficiários do Auxílio Brasil receberão valores diferentes em dezembro

Os beneficiários do Auxílio Brasil já aguardam ansiosamente pelo pagamento de dezembro. O calendário já começa na próxima segunda-feira (12), e contemplará cerca de 21 milhões de famílias.

Neste mês, os beneficiários receberão valores distintos, isso porque, cerca de 5,5 milhões de famílias têm direito a um bônus que pode chegar a R$ 110. A quantia extra se refere ao Vale-Gás.

O benefício é pago a cada dois meses, tendo sido liberado pela última vez no calendário do mês de outubro. Ambos os auxílios são pagos simultaneamente em um mesmo calendário de repasses.

Além disso, os depósitos são feitos em conta poupança social digital, gerenciada pelo Caixa Tem. Através da plataforma digital, os beneficiários podem pagar boletos, fazer transferências e pagamentos via Pix, além de compras com o cartão de débito virtual.

Em resumo, o segurado do Auxílio Brasil que também recebe o Vale-Gás tem a oportunidade de acumular um benefício no valor de R$ 710 em dezembro. Ressaltando que a quantia é resultado da PEC dos Benefícios, aprovada em julho deste ano.

A proposta viabilizou a ampliação no valor dos dois benefícios. O Auxílio Brasil passou da parcela mínima de R$ 400 para R$ 600, enquanto Vale-Gás teve um ajuste de 50% para 100% da média nacional de preços do botijão de gás de 13 kg.

Quem pode receber o adicional do Auxílio Brasil?

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606);

) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

da assistência social; Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado, desse modo, foi liberado algumas regras de prioridade, sendo para:

Famílias com cadastro atualizado no CadÚnico, nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias que tenham maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Calendário do Auxílio Brasil em dezembro

O calendário de pagamento do Vale-Gás é o mesmo do Auxílio Brasil. Para quem recebe os dois benefícios, eles são pagos no mesmo dia. A ordem é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Veja as datas de pagamento a seguir:

Final do NIS com dígito 1: 12 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 2: 13 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 3: 14 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 4: 15 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 5: 16 de dezembro de 2022.

Final do NIS com dígito 6: 19 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 7: 20 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 8: 21 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 9: 22 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 0: 23 de dezembro de 2022.